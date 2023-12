Zweigeteilt zeigte sich die Hafenstadt Monfalcone in Friaul-Julisch Venetien einen Tag vor dem Heiligen Abend. Bürgermeisterin Anna Maria Cisint aus den Reihen der rechten Lega lud zum traditionellen Panettone (der Kuchen gehört kulinarisch zu Weihnachten wie in Österreich die Kekse). Gleichzeitig demonstrierten rund 8000 Muslime aus ganz Oberitalien in der 30.000 Einwohner zählenden Stadt „gegen die Spaltung der Gesellschaft“, wie auf vielen Transparenten zu lesen war. Straßenzüge waren großräumig abgesperrt, was für Verkehrsprobleme sorgte.

Schon seit dem Sommer gibt es vermehrt Spannungen zwischen Muslimen und der rechten Stadtregierung. Mit einem Badeverbot für Frauen in der Burka an der Marina Julia, einem der beiden Strände von Monfalcone, hatte Cisint für eine Diskussion, die nicht nur in Italien für Aufsehen sorgte.

Nun ließ die Bürgermeisterin einige muslimische Gebetszentren mit der Begründung schließen, sie würden nicht den notwendigen Sicherheitsstandards entsprechen. Dort würden man den fundamentalistischen Terrorismus verherrlichen, so Cisint. Bei den Treffen in den Gebetszentren würden nicht Italienisch gesprochen werden, also sei unklar, was dort gepredigt wird.

„Wir sind alle Monfalconi“

Gleichzeitig ist Monfalcone auf die Zugewanderten aus vielen Nationen angewiesen, die in der dort ansässigen Schiffswerft Fincantieri arbeiten. Jeder dritter Bürger ist Muslim. „Wir sind alle Monfalconi“, war auf einem Transparent an der Spitze des Demonstrationszugs zu lesen. Viele Teilnehmer schwenkten italienische oder EU-Fahnen. „Wir setzen uns für ein respektvolle und friedliches Miteinander ein“, werden Demonstraten in italienischen Medien zitiert.

Die Bürgermeisterin der Lega beklagte, dass sie die muslimische Gemeinschaft aufgerufen hatte, auf ihren Protest kurz vor Weihnachten zu verzichten, doch ihr Aufruf sei ignoriert worden. Cisint erklärte, dass sie sich von „Demonstrationen wie dieser“ nicht einschüchtern lassen werde.

Cisint will auch die Zahl ausländischer Kinder an den Schulen regeln, damit die Mehrheit der Schüler in jeder Klasse italienischsprachig sei, heißt es in dem vom Gemeinderat für den Dreijahreszeitraum von 2024 bis 2027 genehmigten Schulplan. Wegen der vielen Migranten, die in den Werften der Hafenstadt arbeiten, sei die Zahl der nicht-italienischen Kinder in den Schulen stark gestiegen.

Dies führe zu einer „schwerwiegenden Veränderung“ für den Unterricht und das Schulsystem - der soziale und kulturelle Hintergrund der nicht-italienischsprachigen Schüler dominiere und wirke sich auf die Unterrichtssprache aus, „die nicht Italienisch ist“, beklagte die Bürgermeisterin. „Die italienischen Schüler sind gezwungen, in einem Zustand der Isolation zu leben. Das können wir nicht länger hinnehmen.“