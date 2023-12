Zur Vorfreude auf Weihnachten mischt sich im slowenischen Postojna eine zweite freudige Erwartung: Das Krippenspiel, das alljährlich in der weltberühmten Tropfsteinhöhle aufgeführt wird, darf sich vielleicht schon bald UNESCO-Welterbe nennen „Wir sind sehr zuversichtlich“, sagte Marjan Batagelj, der Direktor und Betreiber der Touristenattraktion, dieser Tage bei der Generalprobe seines kleinen Weihnachtswunders, das gar nicht mehr so klein ist.

Entlang des fünf Kilometer langen Rundweges durch die Höhle (1,5 Kilometer davon gehen Besucher zu Fuß) stellen mehr als 100 Sänger, Musiker und Schauspieler 18 Szenen aus der Weihnachtsgeschichte dar. Für die Aufführungen von 25. bis 30. Dezember, täglich ab 13.30 Uhr, gibt es nur noch Restkarten. Weil das internationale Besucherinteresse von Jahr zu Jahr steigt, sollte man Tickets vorab unbedingt im Internet reservieren.

Unter die Darsteller mischen sich auch Promis. So wird die slowenische Sängerin Raiven – sie vertritt ihr Heimatland 2024 beim Song Contest in Schweden – heuer als Erzengel Gabriel zwischen den Tropfsteinen stehen und in der einzigartigen akustischen Umgebung der Höhle ihre Version von „Ave Maria“ zum Besten geben. Für die Aufführung wurde seit August regelmäßig geprobt.

Die von 2100 Scheinwerfern erhellte Kulisse ist älter als das Neue und das Alte Testament zusammen. Manche Tropfsteine in dem insgesamt 24 Kilometer langen Höhlensystem von Postojna haben ihr langsames Wachstum schon vor 500.000 Jahren begonnen. Touristisch genutzt wird die Unterwelt seit mehr als 200 Jahren, damals nannte man sie noch Adelsberger Grotte.