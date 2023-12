In der Nähe von Postojna in Slowenien ereignete sich am Donnerstag ein schwerer Eisenbahnunfall, bei dem zwei Menschen getötet wurden. Ein Personenzug erfasste Arbeiter der Slowenischen Eisenbahn. Wie der Infrastrukturdirektor von „Slovenske železnice“ (SŽ) Kranjc erklärte, erlitten zwei weitere Mitarbeiter schwere Verletzungen, die übrigen fünf Arbeiter blieben unverletzt. Die Unfallursache wird noch untersucht.

Der Personenzug war auf dem Weg von Ljubljana nach Sežana als es gegen 9.20 Uhr zum tragischen Unfall kam. „Nach unseren ersten Informationen wurde die Gruppe nicht über die Ankunft des Zuges informiert“, sagte Kranjc. Er fügte hinzu, dass eine Untersuchung der Signalprotokolle der Sicherheitsgeräte und der Gespräche des GSMR-Systems, in dem die Gespräche aufgezeichnet werden, durchgeführt werde. „Wir werden zweifellos herausfinden, was schiefgelaufen ist, um dieses tragische Ereignis aufzuklären“.

Ursache unklar

„Zum jetzigen Zeitpunkt wäre es schwierig, endgültige Schlussfolgerungen zu ziehen, da es notwendig ist, sich die Aufzeichnungen der durchgeführten Protokolle anzuhören. Auf dieser Grundlage werden wir in den nächsten Tagen herausfinden können, warum es zu dem Unfall kam.“ sagte Dušan Mes, Generaldirektor von SŽ und fügte hinzu, dass die Mitarbeiter und deren Angehörige psychologisch betreut werden.

Auf den Gleisen befanden sich neben den Arbeitern und Wachen der Arbeitsgruppe auch acht Mitarbeiter, berichtete die Polizei. Zwei Arbeiter starben noch am Unfallort. „Zwei weitere Kollegen erlitten schwere Verletzungen, nach Angaben des Arztes vor Ort, der Erste Hilfe leistete, bestand für sie jedoch keine Lebensgefahr. Sie hatten gebrochene Beine. Die anderen kamen mit ein paar Kratzern davon“, so die Polizei. Ein Verletzter wurde operiert: „Es handelt sich um einen komplizierten Bruch der unteren Extremität. Die Operation ist abgeschlossen, er liegt bereits auf der Station, er ist stabil“, erklärte Tomaž Gantar, Direktor des Izola-Krankenhauses.

Keine Passagiere verletzt

Keiner der Passagiere im Zug wurde verletzt, es wurde ihnen jedoch auch psychosoziale Hilfe angeboten. Die Bahnstrecke wurde für mehrere Stunden gesperrt, für die Fahrgäste wurde ein alternativer Bustransport organisiert. Der Verkehr auf der Strecke sei kurz nach 17 Uhr freigegeben worden, teilte SŽ mit.