Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr fuhr eine Villacherin mit einem Pkw auf der Ossiacher Zeile in Villach in Richtung Nordosten. Die 17-Jährige beabsichtigte laut Polizeibericht, nach links in eine Hauseinfahrt einzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem Mopedlenker, der in Richtung Südwesten unterwegs war.

Der 16-Jährige prallte gegen die rechte Seite des Fahrzeugs und kam zu Sturz. Der Jugendliche wurde bei dem Unfall schwer verletzt und von der Rettung in das LKH Villach eingeliefert. Beide Alkotests verliefen negativ.