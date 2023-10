Ein Verkehrsunfall ereignete sich Sonntagfrüh auf der Gailtalstraße im Gemeindegebiet von Untertilliach in Osttirol. Ein 17-Jähriger war mit seinem Moped aus bislang unbekannter Ursache zu Sturz gekommen. Der Jugendliche zog sich dabei schwere Gesichtsverletzungen zu.

Bisherige Erhebungen der Exekutive ergaben, dass der Jugendliche ostwärts in Richtung Kärnten gefahren war, als sich der Unfall ereignete. Um 5.30 Uhr wurde ein unbeteiligter Fahrzeuglenker auf das verunfallte Moped und den Schwerverletzten aufmerksam, woraufhin er einen Notruf absetzte. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber C7 in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt geflogen. Am Moped entstand erheblicher Sachschaden.