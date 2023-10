Brandalarm in der Nacht auf Sonntag in der Gemeinde Steinfeld. Gegen 0.30 Uhr stand auf dem Rottenstein eine Almhütte in Vollbrand. Der Eigentümer, ein 48-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau, befand sich zu dem Zeitpunkt in der Hütte. Der Mann wurde aufgrund eines knisternden Geräusches wach.

Zu diesem Zeitpunkt hat es in der Hütte bereits leicht gebrannt. Er versuchte noch selbst mittels Feuerlöscher den entstehenden Brand zu löschen, was ihm jedoch nicht gelang. Die Hütte brannte vollständig ab. Es standen sechs Feuerwehren (Berg, Greifenburg, Radlach, Steinfeld, Gerlamoos und Kleblach) mit rund 70 Kräften im Einsatz. „Aufgrund der problematischen Wasserversorgung musste ein Pendelverkehr zu einem rund 30 Minuten entfernten Hydranten am Rottenstein eingerichtet werden“, schreibt die Feuerwehr Greifenburg in ihrem Einsatzbericht. Die Hütte wurde in der Folge teilweise zerlegt und eingeschäumt.

Die Hütte brannte vollständig nieder © Feuerwehr Greifenburg

Die Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Auch die Brandursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen.