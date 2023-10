Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstag, kurz nach 12.15 Uhr, in Klagenfurt ereignet. Eine Grazerin fuhr mit ihrem Pkw auf einer Gemeindestraße und wollte an einer Kreuzung nach links einbiegen. Dabei übersah die 51-Jährige einen von rechts kommenden 67-jährigen Mann aus Klagenfurt, der mit seinem Rad die Gemeindestraße befuhr.

Es kam zur Kollision, der Radfahrer wurde auf die Windschutzscheibe und in weiterer Folge auf die Fahrbahn geschleudert und kam dort zu liegen. Der Mann wurde nach der Erstversorgung von der Rettung schwer verletzt in das UKH Klagenfurt eingeliefert.