Am Freitag gegen 13.30 Uhr fuhr ein zwölfjähriges Mädchen aus Villach mit seinem E-Scooter auf dem Radweg neben der Ossiacher Zeile in Richtung Norden. Die Schülerin überquerte auf der Radfahrerüberfahrt bei „Grün“ die Kreuzung mit der Klagenfurter Straße. Plötzlich bog von dort kommend ein kleiner schwarzer Pkw nach links auf die Ossiacher Zeile ab. Auf dem Schutzweg kam es zur Kollision mit dem E-Scooter. Das Mädchen stürzte auf die rechte Seite und wurde unbestimmten Grades verletzt. Die Lenkerin fuhr ohne anzuhalten weiter und bog nach links in Richtung stadtauswärts ab. Das verletzte Mädchen wurde mit dem Rettungsdienst ins LKH Villach gebracht.

Zeugenaufruf

Zweckdienliche Hinweise zum Unfallhergang und zur Lenkerin (schwarzer kleiner Pkw, Kennzeichen aus Klagenfurt Land) bitte an die Polizei – Verkehrsinspektion Villach unter 059133/26 44 40 . Es war dies nicht der einzige derartige Unfall am Freitag in Villach. Ein siebenjähriger Bub wurde dort ebenfalls von einem Auto erfasst und schwer verletzt.