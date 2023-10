Am Sonntagabend gegen 19.05 Uhr kam es im Gemeindegebiet von Wolfsberg zu einem Unfall zwischen einer Autolenkerin und einem Mopedfahrer. Die 18-jährige Frau aus Wolfsberg fuhr auf der Gemmersdorfer Landesstraße in Priel in Richtung Westen und wollte nach links in den Sonnhalber Weg einbiegen.

Dabei übersah sie den entgegenkommenden Mopedfahrer, einen 15-jährigen Wolfsberger, der die Kreuzung in gerader Richtung überqueren wollte. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Mopedlenker wurde gegen die Windschutzscheibe des Pkw und in weiterer Folge auf den Boden geschleudert. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach med. Erstversorgung durch das Team des Notarztwagens von der Rettung in das LKH Wolfsberg eingeliefert.