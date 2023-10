Die Gehaltsverhandlungen um bessere Gehälter und Rahmenbedingungen für die Kärntner Ärzte und das Pflegepersonal drohen schon vor der ersten ernsthaften Verhandlungsrunde am Mittwoch zu platzen. Grund dafür ist ein skurriler Streit um Verhandlungsteilnehmer zwischen Kabeg-Zentralbetriebsratschef Ronald Rabitsch und der Ärztekammer - also zwischen Parteien, die vor so einem wichtigen Termin eigentlich an einem Strang ziehen sollten.