Verletzungen unbestimmten Grades erlitt ein Beifahrer (69) Sonntagnachmittag bei einem Unfall in Treffen. Gegen 15:20 Uhr fuhr ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Spittal mit seinem Pkw auf der Ossiacher Straße B94 von Villach kommend in Richtung Feldkirchen. In Treffen am Ossiacher See übersah er im Kreuzungsbereich mit der Autobahnabfahrt der A10 das Rotlicht der Ampelanlage. Daraufhin kam es zu einer Kollision mit einem von der Autobahnabfahrt einbiegenden Auto, das von einer 65-jährigen Frau aus Villach gesteuert wurde. Ihr Beifahrer wurde dabei verletzt und nach medizinischer Erstversorgung von der Rettung ins LKH Villach eingeliefert.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.