Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich am Montagnachmittag ein 20-jähriger Mopedlenker aus Villach. Gegen 15 Uhr wollten ihn Polizisten im Zuge des Streifendienstes in der Villacher Innenstadt anhalten. Als der20-Jährige die Beamten wahrnahm, beschleunigte er das Moped und wollte davonfahren. Dabei musste er im Bereich eines Bahnübergangs vor der geschlossenen Bahnschranke halten und versuchte, über eine angrenzende Wiese weiter zu flüchten.

Den Beamten gelang es schließlich, den Mann anzuhalten und eine Fahrzeugkontrolle durchzuführen. Dabei stellten sie fest, dass sowohl das Moped als auch die darauf montierten Kennzeichentafeln als gestohlen gemeldet waren. Das Moped wurde sichergestellt.

Der Lenker gab an, dass er das Moped in Villach-Lind von einem ihm unbekannten Mann für 150 Euro gekauft hatte. Die gestohlenen Kennzeichen habe er vor dem Bahnhof am Boden gefunden. Der 20-Jährige wird angezeigt. Das Moped wird dem rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt.

Weitere Erhebungen zum unbekannten Verkäufer folgen. Personenbeschreibung: 180 bis 185 Zentimeter groß, braune kurze Haare, 20 bis 25 Jahre alt, meist am Hauptplatz in Villach aufhältig.