Mehrere Erdbeben wurden knapp 30 Kilometer südlich der Kärntner Grenze in Slowenien registriert. Die Seismografen der Erdbebenwarten haben in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0.10 Uhr ein Erdbeben der Magnitude 2,3 aufgezeichnet. Das Epizentrum lag etwa 40 Kilometer südlich von Arnoldstein in der Nähe von Bovec. Das Erdbeben wurde vor allem von den Bewohnern der Gemeinden Kobarid, Bovec, Bohinj und Tolmin verspürt, teilte das Amt für Seismologie in Slowenien mit.