Nicht nur in Kärnten, sondern auch an der oberen Adria sorgt die Wetterlage am Freitag für „Kopfweh“. Besonders betroffen ist – durch seine exponierte Lage auf einer Halbinsel – der slowenische Küstenort Piran. Der Sturm peitscht von allen Seiten hohe Wellen in die berühmte Altstadt. Fotos und Videos in sozialen Netzwerken zeigen überflutete Gassen.