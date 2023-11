Das Sturmtief „Emir“ sorgt in Kärnten und Osttirol wie prognostiziert für eine angespannte Lage. Behörden und sämtliche Blaulichtorganisationen im ganzen Land sind in Einsatzbereitschaft. Seit Donnerstagnachmittag regnet es verbreitet, teils sogar intensiv. In der Nacht auf Freitag ist laut GeoSphere Austria mit heftigen Sturmböen von bis zu 80 km/h zu rechnen, im Bereich der Karawanken und lokal sind um die 100 km/h und mehr zu erwarten.

Angespannte Lage in Klagenfurt

Laut Johannes Moser, Leiter des Hydrographischen Dienstes beim Land Kärnten, wird der Grundwasserspiegel in der Landeshauptstadt weiter steigen. Es ist vor allem mit überfluteten Kellern zu rechnen. Vorkehrungen wurden unter anderem beim Treimischer Teich in Viktring getroffen. Derzeit stehen bereits mehrere Äcker und Wiesen in Klagenfurt unter Wasser.

Schutzwall errichtet

Die Drauschleife bei Latschach geht bei Hochwasser immer über und überflutet die Ortschaft. Die FF St Egyden und Velden haben deshalb Vorkehrmaßnahmen getroffen und in diesen Bereich einen Schutzwall (Doppelschlauchkammer errichtet). Auch in Rosegg sind die Feuerwehren beschäftigt mit Sandsäcken an den gefährlichen Stellen Frojach und Rosegg Vorkehrmaßnahmen zu treffen.

In Latschach wurde ein Hochwasserschutz aufgebaut © Hermann Sobe

Lavamünd rüstet sich

Nach einer Lagebesprechung mit Vertretern des Landes am Nachmittag wurde Donnerstagabend in Lavamünd begonnen, Sicherungsmaßnahmen entlang der Drau und Lavant durchzuführen. Unterführungen werden gesperrt und bereits Pumpen in den Kellern positioniert.

Sicherungsmaßnahmen an der Drau in Lavamünd © Bachhiesl Georg

Noch keine Feuerwehreinsätze

Laut Landesalarm- und Warnzentrale hat es noch kaum wetterbedingte Einsätze gegeben (Stand 18 Uhr). Lediglich in Unterbergen im Loibltal musste ein umgestürzter Baum von der Fahrbahn entfernt werden.

Appell an Eigenverantwortung

Das Land Kärnten, der Zivilschutzverband Kärnten und der Krisenstab des Landes appellieren an die Bevölkerung, die Wetterwarnungen ernst zu nehmen. Die Lage werde ständig neu bewertet. Im Ernstfall sollte man sich unbedingt an die Anweisungen von Behörden und Einsatzkräften halten.

Draubermen und Gailradweg gesperrt

Der Gailradweg sowie die Bermen auf beiden Seiten der Drau werden erneut im gesamten Stadtgebiet von Villach gesperrt. Diese Bereiche könnten vorübergehend überschwemmt werden. Die Sperren haben sich in der Vergangenheit als vernünftige Sicherungsmaßnahme erwiesen, teilt die Stadt mit.

Bahnstrecke im Kanaltal gesperrt

Wegen einer Unwetterwarnung in Italien sind laut den ÖBB zwischen Tarvisio Boscoverde und Udine bis voraussichtlich Freitag, 23:59 Uhr, keine Fahrten möglich. Hunderte Fahrgäste sollen laut ORF Kärnten in Venedig festsitzen. Aktuelle Streckeninfos erhalten Sie hier.

Höchste Warnstufe in Friaul

Wegen der schweren Niederschläge bleiben die Schulen in einem Großteil von Kärntens italienischer Nachbarregion Friaul Julisch Venetien am Donnerstag und Freitag geschlossen. Die Maßnahme betreffe die Provinzen Udine, Pordenone und Görz, teilten die Behörden mit. Auch städtische Parks blieben geschlossen, der öffentliche Nahverkehr werde unterbrochen und alle Sportveranstaltungen würden ab 12.00 Uhr ausgesetzt, teilte der Präsident Friauls Massimiliano Fedriga mit.

Wetterprognose

Wetterberuhigung ist erst am Freitag am späteren Nachmittag zu erwarten. Das nächste Tief erreicht uns schon von Samstag auf Sonntag. Die Regenfälle sollten aber wesentlich geringer ausfallen. Mehr dazu erfahren Sie hier.