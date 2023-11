Sturm und Starkregen sorgen für Verkehrsbehinderungen, Überflutungen und 1600 Stromausfälle in Kärnten. Trotz hoher Pegelstände und enormer Durchflussmengen haben alle Dämme gehalten. Trotz Dauerregens in Oberkärnten halten sich die Unwetterschäden in Grenzen. In Kötschach-Mauthen traten Seitenbäche über die Ufer, die Feuerwehren pumpten einige Keller aus. Auf der Gailtalstraße B 111 kam es zu mehreren kleineren Fahrbahnvermurungen und Verklausungen von Abflusssystemen. In Höfling wurde eine Vermurung rasch beseitigt, zwischen Tröpolach und Watschig (Gemeinde Hermagor) war eine kurzzeitige Sperre der B 111 notwendig. Der Gailradweg bleibt gesperrt. Laut Florian Jost, Pressebeauftragter des Bezirksfeuerwehrkommandos Hermagor, hielten sich die Einsätze der Gailtaler Feuerwehren in Grenzen. Mittlerweile entspanne sich aber die Lage, dennoch seien die Feuerwehren in Einsatzbereitschaft.

Die Oselitze, einer der gefährlichsten Wildbäche im Gailtal © Leopold Salcher

In den frühen Morgenstunden rückten 25 Männer der Freiwillige Feuerwehr (FF) Berg im Drautal aus, um eine Mure, welche die Straße in die Ortschaft Schlußnig verlegt hatte, zu beseitigen. Die Straße ist laut FF-Kommandant Philipp Hueter wieder befahrbar. Einen Hangrutsch gab es in Windschnurn in der Gemeinde Lendorf. Hier rückten Freitagvormittag die Feuerwehren Lendorf und Spittal aus, um die abgerutschte Stelle mit Sandsäcken zu sichern, damit nicht noch mehr Wasser von der Drautalstraße (B 100) hinfließt. Laut Walter Egger, Pressesprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos Spittal, geriet der Hang unterhalb einer Hauszufahrt ins Rutschen, das Haus sei nicht betroffen.

Freitagvormittag entstand dieser Hangrutsch in Windschnurn, Gemeinde Lendorf © Kk/bfkdo Spittal

Zwei Muren verlegen die Katschbergstraße (B 99) zwischen den Ortschaften Lieserbrücke (Seeboden) und Trebesing. Laut Straßenbauamtsleiter Horst Tuppinger ist eine der beiden Muren noch aktiv: „Der Landesgeologe war vor Ort, nun muss man abwarten, bis der Regen aufhört und wie sich die Situation weiterentwickelt. Momentan ist es zu gefährlich, Arbeiter mit dem Aufräumen zu beauftragen.“

Der Hangrutsch verlegte die B 99 zwischen Lieserhofen und der Nickelbauerbrücke © KK/PRIVAT

Die Feuerwehr Lieserhofen rückte zu einem Hangrutsch auf der Oberen Ebnerwiese in Spittal aus. Die Fratresstraße war verlegt, sie ist mittlerweile wieder befahrbar. In Neuolsach, ebenfalls Spittal, rückte die FF Freitagvormittag aus, um den Keller eines Einfamilienhauses auszupumpen.

Sorge vor Hochwasser