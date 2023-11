Nach einem Murenabgang im Bereich des Gleiersbachs in der Nacht auf heute, Freitag, bleibt die L 324 Pustertaler Höhenstraße im Gemeindegebiet von Assling zwischen den Ortsteilen Schrottendorf und Bannberg (Kilometer 6,4) für den gesamten Verkehr gesperrt. Aufgrund der anhaltenden Regenfälle und der damit Verbundenen Gefahr weiterer Murenabgänge können aktuell keine Räumungsarbeiten durchgeführt werden. Am Montag, 6. November, erfolgt eine weitere Begutachtung durch die zuständige Straßenmeisterei. Sofern es die Wetterbedinungen zulassen, kann am Montag mit den Aufräum- und Instandhaltungsarbeiten gebonnen werden. Die Straße bleibt enstprechend bis mindestens Mitte nächster Woche gesperrt.

Umfahrung über Assling oder Leisach

Eine örtliche Umfahrung ist über die B 100 Drautalstraße möglich. Die Ortsteile Schrottendorf und Bannberg sind weiterhin über Assling und Leisach erreichbar.