720 Kubikmeter Wasser pro Sekunde: Die Drau in Villach hat derzeit und nach dem Starkregen in der Nacht auf Freitag einen Höchststand erreicht. Durchschnittlich liegt der Wasserpegel in Villach bei 300 Kubikmeter pro Sekunde, beim Hochwasser 2012 wurde der historische Höchststand von 2400 Kubikmeter erreicht. Auch die Gail führt Hochwasser. Beide Flüsse standen im Stadtgebiet unter besonderer Beobachtung. Dämme wurden aufgebaut, Sandsäcke verteilt, Feuerwehrleute waren durchwegs im Einsatz.