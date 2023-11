„Nur dir erzähl’ ich das, was ich sonst keinem sage, du machst, dass ich im Leben große Träume wage“, singt die Kärntner Schlagersängerin Elisabeth Kreuzer in ihrer neuen Single „Seelenmensch“, die am Freitag erschienen ist. Das Musikvideo wird am 11. November auf Youtube veröffentlicht. Die Villacherin präsentiert einen berührenden Herzenssong, der die tiefe Verbindung zwischen Menschen feiert. Die emotionale Ballade erzählt von jenen speziellen Menschen in unserem Leben – sei es Mutter, Vater, Großeltern, Freunde oder andere Vertraute –, die uns bedingungslos begleiten und stärken.

„Mit dieser Melodie und dem Text möchte ich die Herzen der Menschen berühren“, sagt die 30-Jährige. Denn jeder habe im Leben jemanden, der einen auf seinem Weg begleitet und in jeder Lebenslage zur Seite stehe. Stundenlanges Reden, Geheimnisse erzählen, gemeinsam lachen: „Der Mensch, der Glücksgefühle in dir erweckt, wenn du an ihn denkst, oder mit dem du gemeinsam unvergessliche Momente teilen kannst. All das kann man mit seinem ,Seelenmenschen’.“

Kreuzers neue Single soll eine Ode an die tiefe Verbindung zwischen Menschen sein – und an den einen Menschen, „der einem ein Lächeln ins Gesicht zaubert, auch wenn es einem einmal nicht so gut geht. Der dich ermutigt, bei vielleicht vorerst unerreichbaren Zielen dranzubleiben und diese zu verfolgen.“ Dieser „Seelenmensch“ akzeptiere einen so, wie man sei, ohne dass man perfekt sein müsse. „Denn jeder von uns ist einzigartig.“