Der Kärntner SPÖ-Vorsitzende, Peter Kaiser, erwartet sich vom Bundesparteitag am Wochenende in Graz „personelle Geschlossenheit und inhaltliche Orientierung“. Wesentlich sei, „dass nach dem Parteitag völlig klar ist, für welche Schwerpunkte die Sozialdemokratie im Unterschied zur Bundesregierung oder mancher Oppositionspartei steht“, etwa, was den Kampf gegen die Teuerung angeht, sagte Kaiser am Montag vor Journalisten.