Ein Verkehrsunfall hat sich Donnerstagabend in der Gemeinde Magdalensberg bei der Kreuzung der B 92 mit der Autobahnauffahrt Klagenfurt-Ost ereignet. Eine Klagenfurterin stand mit ihrem Pkw an der Kreuzung, die Ampel zeigte rot an. Plötzlich fuhr ein unbekannter Lenker mit seinem Wagen der 53-Jährigen hinten auf und beging anschließend Fahrerflucht.

Die Frau wurde verletzt zurückgelassen und nach der medizinischen Erstversorgung zur weiteren Abklärung von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Weitere Erhebungen werden von der Polizei geführt.