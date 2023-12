Das Landesbudget 2024 ist herausfordernd und strittig, doch die Debatte dazu startete am Donnerstag im Kärntner Landtag auf sachlicher Ebene. Der Voranschlag zeigt einen Rekordabgang von 492 Millionen Euro. Mit Einnahmen von 3,17 Milliarden und Ausgaben von 3,67 Milliarden Euro soll der von Finanzreferentin Gaby Schaunig (SPÖ) vorgelegte Haushalt am Freitag von den Koalitionären SPÖ und ÖVP beschlossen werden. FPÖ und Team Kärnten lehnen das Budget weitgehend ab, kündigten aber Zustimmung in Teilbereichen an, wie etwa für die Abgangsdeckung für die Spitäler-Holding Kabeg (366 Millionen Euro) und Investitionen für die Spitäler.