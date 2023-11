Die 12.000 Landes- und Kabeg-Spitalsbediensteten erhalten am Jänner 2024 ein Lohnplus von 9,15 Prozent. Die Übernahme des Bundesabschlusses erfolgte heuer in Kärnten im Eiltempo: nur wenige Tage wurde verhandelt, nur kurz mussten die Gewerkschafter die Streikdrohung aufblitzen lassen. Dass die verantwortlichen Personalreferenten Peter Kaiser (SPÖ) und Martin Gruber (ÖVP) das Plus so rasch absegneten, liegt an einer Vereinbarung mit den Personalvertretern aus dem Jahr 2020: Diese sah für drei Jahre nur moderate Erhöhungen von insgesamt 3 Prozent, eine Einmalzahlung von 1300 Euro im Februar 2023 und ein Gehaltsplus von 7,32 Prozent ab Juli 2023 vor - Ende 2023 jedoch die Angleichung an den Bund, diesem Versprechen wurde jetzt entsprochen.