Hohe Energiepreise, immer noch hohe Inflation, Teuerungen in vielen Bereichen, also hohe Belastungen durch steigende Ausgaben - bei gleich bleibenden bzw. sinkenden Einnahmen: Worunter die Bevölkerung, Städte- und Gemeindebudgets leiden, das hat jetzt auch drastische Auswirkungen auf den Landeshaushalt 2024. Der Voranschlag zum Landesbudget 2024, den Finanzreferentin Gaby Schaunig (SPÖ) am Montag dem Regierungskollegium vorlegte, sieht „den dramatischen Abgang“ von 492 Millionen Euro vor. Der Gesamtschuldenstand des Landes steigt auf 4,4 Milliarden Euro, einen nie da gewesenen Höchststand.