„Die Lohnsteigerung von 9,15 Prozent an allen Theatern ist wichtig und richtig für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagt Stadttheater-Intendant Aron Stiehl. Diese Lohnsteigerung bringt den kulturellen Leitbetrieb Kärntens, der immerhin rund 260 Menschen beschäftigt, aber auch in Bedrängnis: Denn kalkuliert waren (auch im Auftrag des Gemeinsamen Theaterausschusses von Land Kärnten und Stadt Klagenfurt als Theater-Erhalter) zwei Prozent: „Dass es so einen hohen Abschluss geben würde, konnte niemand ahnen“, so Stiehl. Nun klafft im Budget eine Lücke von rund einer Million Euro.