Da tat sich was auf der Bühne! Nicht nur, dass zu Beginn der Premiere der Intendant mit seinem Hund vor den Vorhang trat und das großteils kindliche Publikum begrüßte. Er ließ auch gleich einmal zur Probe applaudieren und trampeln – und hatte so seine Zuseher prächtig eingestimmt auf die folgenden zwei Stunden, in denen es prompt eifrigen Szenenapplaus gab.