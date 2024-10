Herbert Kickl denkt nicht daran, die Absage Karl Nehammers für die Rolle als Steigbügelhalter einer FPÖ-Kanzlerschaft persönlich zu nehmen. Im Gegenteil: Am Mittwoch konterte der FPÖ-Obmann mit einer veritablen Charmeoffensive – nicht in Richtung des Kanzlers, sondern an dessen Partei adressiert. Zu Mittag präsentierte Kickl der Öffentlichkeit, was er laut eigener Auskunft dem ÖVP-Obmann unter vier Augen vorschlug: Eine blau-türkise Partnerschaft zur Reform des Wirtschaftsstandorts – inklusive eines ausgeglichenen Budgets bis zum Ende der Legislaturperiode.