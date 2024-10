Am Tag nach dem Wahlerfolg der FPÖ in Vorarlberg und einen Tag vor den vertiefenden Sondierungsgesprächen erhöht FPÖ-Obmann Herbert Kickl den Druck auf die ÖVP, das türkise Nein zu einer Koalition unter seiner Führung aufzugeben: ÖVP-Chef Karl Nehammer sei, so Klickl, als glasklarer Wahlverlierer aus der Nationalratswahl hervorgegangen, jetzt müsse er sich entscheiden: „Handelt Nehammer mit staatspolitischer Verantwortung, dann gibt er seine Blockade auf.“