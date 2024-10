Alle sollen noch einmal miteinander reden. Ob das ungewöhnliche Vorgehen des Bundespräsidenten ein demokratischer Fortschritt und wie klug es ist, dem FPÖ-Chef zu verwehren, was in der Republik als ungeschriebenes Gesetz galt, darüber lässt sich wunderbar streiten. Indem Alexander Van der Bellen den Ball zurückspielt, gewinnt er Zeit. Aber was, wenn die unmoderierte Gruppentherapie scheitert?