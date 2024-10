Er werde als Parteichef und Kanzler nicht „den Steigbügelhalter für Herbert Kickl machen“, hatte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) gestern, Dienstag, erklärt. An dieser Haltung, die der Kanzler bereits vor der Nationalratswahl mehrfach bekräftigt hatte, konnte offenbar auch das Gespräch mit dem FPÖ-Chef am Dienstag nichts ändern, das von Bundespräsident Alexander Van der Bellen „angeordnet“ worden war. Es gehe dabei nicht um Sympathien, sondern politisches Handeln und mit jenem von Kickl sei Nehammer nicht einverstanden. Als Nein zu einer Zusammenarbeit mit der FPÖ will Nehammer diese Ansage jedoch weiterhin nicht verstanden wissen.

Die FPÖ wollte sich im Anschluss an das gestrige Gespräch nicht äußern, setzte für heute Mittag wurde jedoch eine Pressekonferenz mit dem Titel „Nachlese zum Gespräch mit Karl Nehammer“ an. Wir berichten live.

„Es tut sich einiges in diesen Tagen im Land“, begann Kickl seine Ausführungen und kündigte „einen Betrag zur Transparenz“ an. Dass Nehammer gleich im Anschluss des gestrigen Gesprächs eine Stellungnahme abgegeben hatte, sei „ein bisschen seltsam“. Man habe sich keine Zeit gelassen, über die Dinge zu reflektieren man habe das Gefühlt, als würde da jemand „schnell den Sack zumachen wollen“. Nehammer sei auch nach der Wahl „im Wahlkampfmodus hängengeblieben“, er habe „einen etwas beleidigten und gekränkten Wahlverlierer“ erlebt. Nach der „Wahlniederlage“ der ÖVP scheine die Partei nichts dazulernen zu wollen, dabei wäre genau das laut Kickl „Kanzler-like“.

Nehammer habe auch in seinem Statement nichts geliefert, was Zuversicht für die Zukunft bringen könne, der Text dazu sei sicherlich bereits vor dem Gespräch fertig gewesen, „da bin ich mir sicher“. All das habe den Zweck einer „kategorischen Ablehnung“ einer Zusammenarbeit mit der FPÖ, denn dann wäre Nehammer laut Kickl „seinen geliebten Kanzler-Sessel los“.

Nehammer trifft Babler und Meinl-Reisinger

Nehammer trifft heute indes auf seinen nächsten Gesprächspartner: SPÖ-Chef Andreas Babler. Auch hier wird der Ort des Treffens geheim gehalten, ob es ein Statement im Anschluss gibt, ist noch unklar. Ebenfalls heute setzt sich der Kanzler zudem mit Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger zusammen.