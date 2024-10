Ein Grinsen kann sich FPÖ-Chef Herbert Kickl bei seinen Ausführungen zum Gespräch nicht verkneifen, das er am Dienstag mit Bundeskanzler Karl Nehammer geführt hatte. Nachdem der ÖVP-Chef im Anschluss erneut bekräftigt hatte, mit Kickl nicht zusammenarbeiten zu wollen, legt dieser nun den Inhalt des Gesprächs offen. Darin habe er eine Liste an politischen Angeboten vorgelegt, die vor allem dem ÖVP-Wirtschaftsflügel das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen dürfte. Eine Senkung der Körperschaftssteuer für kleine und mittlere Betriebe, eine „Entbürokratisierungsoffensive“ und andere Impulse „zur Sicherung des Standorts Österreich“ werden in Aussicht gestellt.