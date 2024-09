Auch wenn Slow Food als Idee nicht in Kärnten, sondern im Piemont entstand, ist man für die in 160 Ländern der Welt vertretene Bewegung zur Vorzeigeregion geworden. Doch was steckt dahinter? „Auch wenn es eine weltweite Marke ist, handelt es sich nicht um eine Marketingidee, sondern um eine Haltung“, betont Gottfried Bachler, Slow-Food-Pionier und Obmann des Vereins „Gut Sauber Fair Kärnten“. Oberstes Ziel sei die Förderung einer verantwortungsvollen und nachhaltigen Ernährungs- und Esskultur. Und diese gehe Hand in Hand mit der regionalen Produktion von Lebensmitteln, für die es faire Preise brauche.