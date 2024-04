Mit einem Mittelkärntner Genussabend am Merlinghof von Björn Thausing in Magdalensberg stimmten am Dienstag die Genusshandwerker vom „Slow Food Travel Marktplatz Mittelkärnten“ auf das anstehende Marktplatz-Frühlingsfest ein. Unter dem Motto „Standln. Tandln. Kaufen. Kosten. Essen. Trinken. Lachen. Plaudern“ veranstalten die Betriebe am 27. April in Hirt wieder ihr traditionelles Frühlingsfest.