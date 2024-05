Die langjährigen Bemühungen haben sich für die Tourismusdestination Nassfeld-Pressegger See, Lesachtal und Weißensee endlich bezahlt gemacht: Um nachhaltig etwas Gutes für Bevölkerung und Gäste zu leisten, setzt die Region laufen Projekte und Maßnahmen in den Bereichen Ernährungssouveränität/Slow Food, Mobilität, Energie, Abfallwirtschaft, Umweltzeichenbetriebe und nachhaltige Freizeitangebote - Und das Sommer wie Winter. Dabei sind die NLW Tourismus Marketing GmbH gemeinsam mit der Klima- und Energie-Modellregion Tourismus und 27 Netzwerkpartnern Vorreiter in ganz Österreich. Christopher Gruber, Geschäftsführer der NLW Tourismus Marketing GmbH: „Eine Welt des guten Lebens gibt einerseits der Bevölkerung Sicherheit, aber auch die Gäste orientieren sich bei der Wahl der Urlaubsregion zunehmend an Maßnahmen einer Region zu nachhaltig gestalteten Angeboten sowie entsprechenden Unterkünften. Grund genug, um in Zukunft bei touristischen Angeboten, Einrichtungen und Events die Kriterien des Österreichischen Umweltzeichen einzubeziehen.“