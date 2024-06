Im Wüstenstaat auf der Arabischen Halbinsel entsteht auf einer Fläche, die 36-mal größer als Österreich ist, eine Slow Food-Initiative, die von der Saudi-Arabischen Regierung seit 2022 unterstützt wird. Mit der nationalen Kommission der Kulinarischen Künste (Culinary Arts Commission) und Slow Food International sollen das kulinarische Erbe und die kulturellen Traditionen des Landes bewahrt und gefördert werden.

Ziel ist auch die Stärkung und Bewahrung der lokalen, authentischen Lebensmittelvielfalt, die Förderung einer nachhaltigen Erzeugung und eine Stärkung der lokalen Gemeinschaften in den unterschiedlich geprägten Kulturen des Landes. Aus diesem Grund war eine 30-köpfige Delegation aus verschiedenen Regionen des Königreichs Saudi-Arabiens unterwegs auf Studienreise zu den Slow Food Travel-Regionen in Kärnten. Agrar-Manager, Tourguides, Landwirte, Slow Food-Leader und die Koordinatoren von Slow Food Saudi-Arabien und der Culinary Arts Commission informierten sich über die Arbeit von Slow Food Kärnten und die Entwicklung der Slow Food Travel-Erlebnisse als kulinarische Zukunftsszenarien für ihre Heimat. Authentische kulinarische Reiseziele sollen nämlich zukünftig vermehrt Besucher in das Königreich bringen und damit den Lebensunterhalt der Menschen auch in den Wüstenregionen und gebirgigen Gebieten sichern.

Unterwegs im Gailtal zum Aroniabeerenfeld von Günther Buchacher mit Workshop in der Plantage © Christoph Grün

Die Vorbilder für eine zukunftsorientierte Entwicklung in den Saudi-Arabischen Regionen fanden die Gäste in Kärnten, wo seit 2016 das Programm der Slow Food Travel-Regionen entwickelt und als Vorzeigemodell für ländliche Regionen umgesetzt wird. Auf ihrer viertägigen Reise durch Kärnten erhielten die Studienreiseteilnehmer Einblicke in die Arbeit der Slow Food Travel-Partnerbetriebe. Vom Reindlingbacken über Eismachen in Mittelkärnten, vom Besuch einer Fischzucht und über die Herstellung von Lebensmitteln aus Insekten im Lavanttal bis zu den Slow Food Erlebnissen am Aroniafeld im Gailtal, die Genussexplosion beim Edelgreissler in Kötschach und einer Sonderschifffahrt am Weissensee konnten die Mitglieder von Slow Food Saudi-Arabien bei den Kärntner Vorzeigebetrieben lernen. Die kulinarischen Höhepunkte bei speziellen Slow Food-Restaurants wie „Leiten“ in Klagenfurt, „Liegl am Hiegl“ in St. Peter, „Das Leonhard“ am Weissensee und im „Friesacherhof“ in Prebl rundeten das Slow Food-Programm in Kärnten ab.

© Christoph Grün

Kärnten Werbung Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner: „Das Engagement Kärntens um die Kärntner Kulinarik und vor allem um Slow Food Kärnten trägt Früchte, die Teilnehmer der Studienreise aus Saudi-Arabien waren begeistert von der nachhaltigen Kulinarik, den hochwertigen Workshops und unseren herzlichen Gastgebern, sie nehmen viele großartige Erfahrungen und Erlebnisse mit nach Hause.