Laut GeoSphere Austria wird in den kommenden Tagen aus Südwesten heiße Luft nach Kärnten herangeführt. Bis Freitag steigen die Temperaturen an den Nachmittagen häufig auf 30 Grad und mehr. Außerdem ist es schwül. Auch die Nächte werden sukzessive milder. Die Nacht von Freitag auf Samstag wird voraussichtlich die wärmste, selbst eine Tropennacht mit einem Tiefstwert über 20 Grad ist etwa in Klagenfurt und Villach möglich. „Wir haben es also mit einer Wetterlage zu tun, die eine nicht unwesentliche Belastung für den Kreislauf bedeutet“, sagt Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ).

„Aus diesem Grund haben wir heute, Dienstag, die Warnstufe für den Hitzeschutzplan Kärnten aktiviert“, informiert Prettner. „Das heißt, an mehr als 900 Einrichtungen, insbesondere Alten- und Pflegeheime, Krankenanstalten, Rettungsorganisationen und Kinderbetreuungseinrichtungen wurden Empfehlungen und konkrete Verhaltens- und Sofortmaßnahmen übermittelt.“

„Seien Sie sorgsam!“

Die Gesundheitsreferentin wendet sich vor allem auch an alle älteren und chronisch kranken Menschen, die zu Hause leben: „Bitte seien Sie besonders sorgsam, wenn Sie Medikamente einnehmen müssen. Denn Medikamente können die Körpertemperatur und den Elektrolythaushalt des Körpers beeinflussen.“ Besondere Achtsamkeit ist geboten bei Entwässerungsmitteln (Diuretika), bei Beruhigungsmitteln und Antidepressiva sowie bei allen die Aufmerksamkeit einschränkenden Medikamenten und bei bestimmten Antibiotika.