Monat für Monat war es zuletzt in Kärnten und Osttirol zu warm, der Juni tanzt bisher aus der Reihe: Um 0,9 Grad war es beispielsweise in Klagenfurt kühler als im langjährigen Mittel (1991 bis 2020), um 1,2 Grad in Lienz und um 1,3 Grad in Spittal. Und es war zu nass: Am Loibl wurden um 141 Prozent mehr Niederschläge gemessen als gewöhnlich, in Fresach sogar um 187 Prozent.

Übersicht über die Niederschläge im Juni © Ubimet

Aber jetzt klettern die Temperaturen kräftig nach oben, verantwortlich dafür ist eine Hitzeblase aus Nordafrika, die zur Wochenmitte Kärnten und Osttirol erreicht. „Mit einer Südwestströmung kommen heiße Luftmassen in den Alpenraum“, sagt Martin Templin, Meteorologe vom Wetterdienst Ubimet. Am Montag wird es schon großteils sonnig und sommerlich warm mit Temperaturen bis zu 28 Grad, Schauer sind in Oberkärnten und Unterkärnten nicht ausgeschlossen.

Übersicht über die Temperaturen im Juni © Ubimet

Am Dienstag werden im Klagenfurter Becken bereits 31 Grad erreicht, ein paar nachmittägliche Quellwolken bleiben harmlos. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag pendeln die Höchstwerte zwischen 31 und 33 Grad, der Saharastaub könnte die Temperaturen etwas drosseln. „Am Donnerstag ist mit ersten Hitzegewittern zu rechnen, am Freitag können diese heftig ausfallen“, so Templin. Zum nächsten Wochenende kehren die Temperaturen schließlich auf ein sommerliches Niveau zurück.

Prognosemodell zur Temperaturentwicklung © Ubimet

Der Sommer wird auch den Seen einheizen, da haben die Temperaturen noch Nachholbedarf: 21 Grad werden derzeit im Längsee gemessen, 20,6 im Turnersee und im Maltschacher See, 20,2 Grad im Keutschacher See, 20,1 Grad im Wörthersee, 18,5 Grad der Millstätter See und 17,8 Grad der Ossiacher See. Am kältesten ist der Weißensee mit 17,5 Grad.