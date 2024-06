Wie der Energieversorger Verbund am Montag in einer Aussendung mitteilte, werden aufgrund der Niederschlags- und Abflussprognosen für die kommenden Tage die Stauseen an der Drau abgesenkt. Betroffen sind die großen Stauseen bei den Kraftwerken Rosegg, Feistritz und Edling (Völkermarkter Stausee).

Der Wasserspiegel in den genannten Stauseen entlang der Drau werde über die nächsten Stunden langsam um insgesamt knapp einen Meter abgesenkt, so das Unternehmen. Es handelt sich bei den Maßnahmen um eine Hochwasser-Vorsorge.

Die Prognose

Laut Ubimet ist in der Nacht auf Dienstag und am Dienstagvormittag vor allem in Unterkärnten mit größeren Regenmengen zu rechnen. 20 bis 30 Liter pro Quadratmeter sind prognostiziert, wobei es etwa im Bereich Ferlach, Bad Eisenkappel oder Lavamünd bis zu 50 Liter pro Quadratmeter sein können. „Wir erwarten aber kein großes Hochwasser“, beruhigt Meteorologe Konstantin Brandes. Am Mittwoch regnet es dann speziell in Oberkärnten. Hier sind 20 bis 30 Liter pro Quadratmeter prognostiziert.

Die gute Nachricht zum Schluss: Am Donnerstag sieht es nach einer Wetterberuhigung aus!