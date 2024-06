Am für Kärntner und Steirer beliebtesten Badeort an der Adria, in Lignano Sabbiadoro, ist ein in Österreich lebender Ukrainer abgängig. Laut Nordest24 war der 1981 geborene Mann mit einem Freund auf Urlaub in Lignano, als er Sonntagabend plötzlich verschwand. Die beiden Ukrainer mit ständigem Wohnsitz in Österreich wollten ihren Aufenthalt bereits beenden und die Rückreise antreten, als der nun Vermisste zurück zum Strand ging, um einen dort vergessenen Hut zu holen - hier verliert sich seine Spur.

Lignano in höchster Alarmbereitschaft

Sein Freund suchte den Strand und die nähere Umgebung nach ihm ab, jedoch erfolglos. Am Montagmorgen meldete er den Vorfall der Polizei, die seither nach dem Mann sucht. Trotz intensiver Anstrengungen konnte bisher jedoch kein Hinweis auf seinen Verbleib gefunden werden. Erschwerend kommt noch hinzu, dass der Ukrainer zum Zeitpunkt seines Verschwindens weder Handy noch Ausweise bei sich hatte.

In Lignano Sabbiadoro ist man jedenfalls in höchster Alarmbereitschaft, die Ermittler prüfen alle Möglichkeiten - auch die einer möglichen freiwilligen Abreise, obwohl Freunde und Familie versichern, dass der Mann keine offensichtlichen Gründe für sein Verschwinden hatte und auch nie Anzeichen von Unbehagen aufwies.