Egal ob Grado, Jesolo, Lignano oder Caorle - Kindheitserinnerungen an der Adria prägen die meisten Österreicherinnen und Österreicher bis in die Gegenwart. Was würde man nicht dafür geben, noch einmal in die Vergangenheit eintauchen zu können, um das erfrischende Gelato am Strand zu genießen oder die dampfende Pasta im Lieblingsrestaurant zu verzehren? Denn beides, da sind sich wohl alle einig - schmeckt heute einfach einen Tick anders. Mit seinem neuen Buch begibt sich Autor Stefan Maiwald auf eine Genuss- und Zeitreise.

© Maiwald/KK

In „Italien - unsere Liebe“ garniert er Impressionen aus der Vergangenheit und Essays mit klassischen Rezepten, die zum Nachkochen einladen. Das Buch vermittelt nicht nur kulinarische Inspiration, sondern auch italienisches Lebensgefühl. Hinzu kommt Wissenswertes aus diversen Bereichen: Was zum Beispiel ist der Unterschied zwischen einem Ristorante, einer Osteria und einer Trattoria?

Nicht das erste Italien-Werk

Maiwald, der abwechselnd in München und in Grado lebt, bezeichnet sich selbst als Italien-Fan der ersten Stunde. Diese Liebeserklärung zum Land ist nicht das erste Werk, das er auf den Markt bringt.

Zu seinen Werken gehört auch der Bestseller „Laura, Leo, Luca und ich – wie man in einer italienischen Familie überlebt“ oder die „ Die Spaghetti-Vongole-Tagebücher“. Für die Kleine Zeitung schreibt er in seiner „Post aus Grado“ regelmäßig über den Alltag in der Stadt.

Sein neuestes Werk ist ab sofort erhältlich. Weitere Informationen dazu gibt es hier.