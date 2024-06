„Ein Geschenk für unsere österreichischen Freunde“ - so bezeichnete Lignanos Tourismus-Stadtrat Massimo Brini das Konzert von Andreas Gabalier am Strand der Urlaubsmetropole vorab. Und er sollte recht behalten, denn tausende Fans aus der Alpenrepublik haben das Geschenk liebend gerne angenommen. Schon am Nachmittag sah man unzählige Fans des Volks-Rock‘n‘Rollers am Strand und in den Bars herumspazieren - Lederhose und Dirndl war da natürlich schon Pflicht.

Schon seit Wochen waren die Vorbereitungen am Laufen, tagelang wurde die Bühne aufgebaut. Erst Donnerstag und Freitag ging es an die letzten Feinheiten - nun ist aber alles bereit. Inklusive der Fans natürlich, die schon bei Einlass um 16 Uhr in Vielzahl auf das Festival-Gelände gekommen sind. Die Sorge vieler, die am Weg durch das Kanaltal mit Regengüssen zu kämpfen hatten, bestätigten sich nicht. In Lignano herrscht mittlerweile das, was man ein Kaiserwetter für ein Konzert nennen könnte.