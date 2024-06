Er füllt Stadien und Hallen, einen Strand jedoch zum ersten Mal: VolksRock‘n‘Roller Andreas Gabalier kommt am Freitag nach Lignano und viele tausende Fans werden ihm folgen. „Es ist ein Geschenk für unsere österreichischen Freunde und es soll ein Zeichen dafür sein, wie gern wir die Gäste aus unserem Nachbarland haben“, erklärte Tourismus-Stadtrat Massimo Brini vor einigen Tagen.

Für Fans wird es mit Sicherheit ein ganz besonderes Konzerterlebnis sein, doch auch Gabalier selbst dürfte sich freuen: Er selbst erzählte in der Vergangenheit immer wieder gerne, dass er in seiner Jugend auch oft in Lignano war. Darüber hinaus verbringt der VolksRock‘n‘Roller die Sommermonate zu großen Teilen auf seinem Zweitwohnsitz in Velden - da ist der Weg nach „Ligi“ nur ein kurzer.

So ruhig und beschaulich wird sich der Strand von Lignano am Freitag wohl nicht präsentieren © Schild

Strand-Party auf legendärem Strandabschnitt

Das Konzert findet am Spiaggia Bell‘Italia statt und damit an jenem Strandabschnitt, der mittlerweile legendär geworden ist - nationale und internationale Bekanntheit erlangte er, weil dort die ersten beiden Ausgaben der Jova-Beachparty stattgefunden haben. Nach einem Jahr Pause lässt Lignano dort erneut viele tausende Gäste singen und tanzen.

Tickets und Programm

Es gibt noch Tickets, sie sind online auf Oeticket, Eventim und Ticketone verfügbar und kosten, je nach Kategorie, zwischen 59,90 Euro und 75,90 Euro. Auch eine Abendkasse ist eingerichtet, sie öffnet um 14 Uhr und ist westlich der Bühne im Zugangsbereich von der Lungomare Lignno aus erreichbar.

Einlass ist ab 16 Uhr, ab diesem Zeitpunkt werden auch DJs fürs Aufwärmen der Fans sorgen. Ab 18 Uhr wird Andreas Gabalier seine Show zum Besten geben. Nach dem Hit-Feuerwerk des VolksRock‘n‘Rollers können sich die Besucher noch gemeinsam die Eröffnung der Fußball-Europameisterschaft mit der Partie Deutschland gegen Schottland ansehen.