Veldener Anrainer und Unternehmer können sich dieser Tage richtig in Rage reden, um doch auf einen Nenner zu kommen: „Es ist gut, dass der Bürgermeister endlich durchgreift. Zu lange haben sich die Reichen alles gesichert und die öffentliche Hand oder der Tourismus haben nichts davon“, fasst ein Pensionist beim Vormittagscafé den Tenor zusammen. Er sitzt auf der Terrasse eines Lokals, das sich in unmittelbarer Nähe zum aktuell strittigsten Haus am See befindet. Einem vermeintlichen Schwarzbau, der nach einer Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts abgerissen werden muss, weil er über Jahre nicht widmungskonform genutzt wurde.