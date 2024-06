Nach der Schlagzeile um einen Luxusbau am Seecorso in Velden, der aufgrund eines Widmungsverstoßes einem Schwarzbau gleichkommen und nun abgerissen werden soll, ist Velden ein weiteres Mal aufgrund eines illegalen Baus in den Schlagzeilen. Wie eine Kärntner Tageszeitung berichtet, soll auch eine Seminaranlage samt Gebetshaus in einem Waldstück an der Süduferstraße illegal errichtet worden sein. Betrieben wird die Anlage von einem Verein, der in der Anlage sein „höchstes Potenzial entfalten und Göttlichkeit spüren will“, wie es auf der Website heißt. Angeboten werden diverse Veranstaltungen im meditativen Bereich, wie Sing- oder Feuerzeremonien. Laut Website werden die Seminare auch aktuell angeboten, obwohl für die gesamte Anlage seit Jahresbeginn ein Abbruchbescheid besteht. Hintergrund: Erbaut wurde ohne Genehmigung und auf Grünland Widmung, wie der Villacher Bezirkshauptmann Bernd Riepan ausführt.