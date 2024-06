Als einen Rückzugsort sieht der selbsternannte Volks-Rock‘n‘Roller und Wörthersee-Botschafter seine Penthouse-Wohnung am Seecorso in Velden an. Doch damit könnte jetzt Schluss sein, dem gesamten Komplex droht angeblich der Abriss. Der Grund dafür soll eine Hotel-Widmung sein, die die langfristige Nutzung als Wohnort unzulässig macht. Somit dürften sich die betroffenen Bewohner insgesamt nur drei Monate pro Jahr in ihren Wohnungen aufhalten, die restliche Zeit müsse vermietet werden. Die Widmung ist vor allem in Seegemeinden vielfach eine Auflage für den Bau von neuen Objekten und um Zweitwohnsitze zu verhindern.