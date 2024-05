Im September 2022 verliebten sich Jenny und Manuel Grimm aus Deutschland in Kärnten, genauer genommen in Villach und die umliegenden Seen. „Wir waren als Aussteller zur Bike Week am Faaker See und haben unsere bedruckten Tassen und Pullover verkauft. Die Gegend und die Leute hier waren der Hammer. Damals habe ich zu meinem Mann gesagt, dass ich das Gefühl habe, zu Hause angekommen zu sein“, erzählt die Unternehmerin, die neben personalisierten Geschenken, Textildruck und Stick auch Beschilderungen für Unternehmen anbietet.