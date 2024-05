Die Villacher Innenstadt verbucht demnächst einen Leerstand weniger. Fleischermeisterin Daniela Hartl zieht es zurück in das Zentrum. Gemeinsam mit einem ehemaligen Lehrlingskollegen eröffnet sie in der Weißbriachgasse einen Imbiss. „Von der klassischen Wurstsemmel, die es in der Innenstadt fast gar nicht mehr gibt, bis zur klassischen Hausmannskost werde ich für alle Geschmäcker das Richtige anbieten“, freut sich die 37-jährige Villacherin auf die kommende Aufgabe. „Bodenständig und mit einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis“, so beschreibt die Villacherin ihr zukünftiges Angebot.

Noch steht das Lokal leer, bald wird ausgekocht © KLZ/Klaus Steiner

Von der Wurstsemmel bis zu veganen Snacks

Viel Arbeit hat die Tochter aus der Villacher Wurstdynastie noch vor sich. „Derzeit kümmere ich mich um die Küchenplanung, das Geschäftslokal ist ja gerade komplett leer. Ich freue mich für die Villacherinnen und Villacher wieder kochen zu können“, freut sich die Fleischermeisterin auf ihre Rückkehr in die Innenstadt. Die geplanten Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 15 Uhr.

Neben Hausmannskost wie Käsnudeln wird es auch vegane und vegetarische Alternativen zum vor Ort essen oder zum Mitnehmen geben. Zukünftig plant Hartl auch Caterings anzubieten, macht die Entscheidung aber vom Erfolg des Imbisses abhängig. „Da wir von Montag bis Freitag offen haben werden, bietet sich ein zusätzliches Catering-Angebot am Wochenende an“, gibt sich Hartl optimistisch. Ihre Karriere startete sie im Familienbetrieb, wo sie mit 21 Jahren als eine der jüngsten Österreicherinnen zur Fleischermeisterin wurde, die Meisterinnen sind auch heute noch an einer Hand abzuzählen, da der Beruf körperlich anstrengend und eine Männerdomäne ist. „Meine jahrelange Erfahrung als Fleischerin und meine Leidenschaft fürs Kochen verbinde ich jetzt im Imbiss“.