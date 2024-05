Seit zwölf Jahren ist der gelernte italienische Gastronom Carmine Amendola bereits in Villach und hat sich über die Jahre in die Stadt verliebt. Anfänglich als Koch von einem Freund nach Villach geholt, eröffnete er bald darauf sein erstes eigenes Lokal in der Draustadt, das ‚Rosso Arragosta‘, das er mittlerweile verkauft hat. Zusammen mit Marco Pinto führt er aber nach wie vor das Lokal ‚Nero & Seppia‘ in der Gaswerkstraße und mit Fedele Delfine das ‚Tutto Aposto‘ in der Nikolaigasse.