Das Landesgericht Klagenfurt hat offiziell ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der „A & P Pizza Express GmbH“ mit Sitz in der Piccostraße in Villach eröffnet, wie der Alpenländische Kreditorenverband bekannt gab. Es handelt sich um ein Konkursverfahren, bei dem Verbindlichkeiten in Höhe von rund 180.000 Euro vorliegen. Die Insolvenz betrifft etwa 17 Gläubiger und elf Dienstnehmer. Der Betrieb, der eine Pizzeria mit Zustelldienst in Villach ausführte, ist seit dem 22. April 2024 geschlossen und wird es auch bleiben.