Wie die Kreditschutzverbände KSV1870 und AKV mitteilen, schlitterte Haubenkoch Roland Steiger mit der „W&R Gastro Gmbh“, die 2022 gegründet wurde, mit 220.000 Euro Schulden in die Pleite. Zur GmbH gehörten die Restaurants „Wern Berg“ in Wernberg und das „Fuchs und Hase“ in Rosegg. Beide hat Steiger betrieben und inzwischen geschlossen, in Wernberg sind neue Pächter am Werk, in Rosegg sucht der Eigentümer noch nach welchen.